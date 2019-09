Utrudnienia w ruchu 27-29 września, Warszawa. Frezowanie, wymiana nawierzchni i Maraton Warszawski

Utrudnienia w ruchu, Warszawa. W weekend mieszkańcy Warszawy muszą być gotowi na utrudniania w kilku dzielnicach. Drogowcy będą frezować i wymieniać nawierzchnię. Ulicami miasta przebiegną również maratończycy. Szczegóły w artykule poniżej.

Utrudniania w ruchu Szczególnie w cierpliwość muszą uzbroić się Białołęki, Woli, Targówka i Ochoty. To tam właśnie pracować będą drogowcy. W niedzielę zaś na ulice Warszawy wybiegną uczestnicy Maratonu Warszawskiego. Impreza również oznaczać będą pewne utrudnienia i ograniczenia w poruszaniu się po mieście Piątek, 27 września 2019 r. Od piątku, 27 września od godz. 23.30 zamknięta dla ruchu będzie ul. Głębocka na odcinku od ul. Tajemnej do Magicznej. W weekend wykonawca przebudowy ul. Głębockiej będzie układał nową nawierzchnię. Dopuszczony będzie wyłącznie dojazd do posesji, a przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Połączenia z ul. Głębocką nie będą miały ulice: Sieczna, Kartograficzna i Podwójna. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: L. Berensona i Skarbka z Gór. W tym czasie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Podłużną do Tajemną (w stronę ul. Tajemnej) oraz na ul. Tajemnej (w stronę ul. Skarbka z Gór).

W niedzielę, 29 września, ok. godz. 22.00, na odcinku od ul. Siecznej do Magicznej wrócą dwa kierunki ruchu. Jeden kierunek (w stronę Trasy Toruńskiej) nadal będzie obowiązywał jeszcze na fragmencie od ul. Podłużnej do Siecznej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ul. Skarbka z Gór. Od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 września do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Handlowa na odcinku od ul. Gorzykowskiej do Kołowej. W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię ul. Handlowej. Połączenie z ul. Handlową stracą ulice: Lusińska, Pratulińska, Mokra, Szczepanika i Remiszewska. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego lub ul. Trocką. Od godz. 16.00 zamknięta będzie północna jezdnia ul. Prząśniczek i Animuszu. Z kolei w sobotę, 28 września, zamknięta będzie południowa jezdni. Utrudnienia związane są z odtworzeniem nawierzchni po pracach kanalizacyjnych.

Od godz. 17.00 do niedzieli, 29 września wieczorem zamknięta dla ruchu będzie ul. J. Mehoffera na odcinku od ul. Modlińskiej do Czeremchowej. Połączenia z ul. J. Mehoffera nie będą miały ulice: Czarodzieja, J. Żiżki, Stągiewna i Czeremchowa. Objazd zamkniętego odcinka będzie prowadził ulicami: Modlińska – Klasyków – Fletniowa. Utrudnienia związane są z odtworzeniem nawierzchni po pracach kanalizacyjnych. Od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 września do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Filtrowej do pl. A. Zawiszy. W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię ul. Raszyńskiej. W tym czasie zamknięta dla ruchu będzie jezdnia prowadząca do centrum, na odcinku od ul. Filtrowej do pl. A. Zawiszy. Na jezdni prowadzącej w kierunku ul. Żwirki i Wigury ruch będzie odbywał się normalnie. Połączenia z ul. Raszyńską nie będzie miała ul. Koszykowa. Zamkniętą jezdnie będzie można objechać ulicami: Filtrowa – L. Krzywickiego – Koszykowa – W.H. Lindleya; Filtrowa – pl. G. Narutowicza – Grójecka lub Wawelska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie. W nocy z piątku na sobotę (27/28 września) zamknięty dla ruchu zostanie przejazd przez tory kolejowe w ciągu ul. Strąkowej. Kolejarze wyremontują przejazd przez tory na ul. Strąkowej. W piątek, 27 września, ok. godz. 22.00 wyłączona z ruchu zostanie ul. Strąkowa pomiędzy ul. Rzędzińską a W. Pola – nie będzie można przejechać przez torowisko kolejowe. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Redutową i Połczyńską do Powstańców Śląskich. Prace potrwają do poniedziałkowego poranka. Niedziela, 29 września 2019 r. W niedzielę ulicami Warszawy przebiegną uczestnicy 41. PZU Maratonu Warszawskiego. O godz. 9.00 maratończycy wystartują z ul. Konwiktorskiej, a bieg zakończy się na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann. Od sobotniego do niedzielnego wieczora autobusy 41 linii i tramwaje 10 linii zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Z uwagi na prace przygotowawcze, 28 września od godz. 20.00 wyłączona z ruchu będzie ul. Konwiktorska na odcinku od ul. Bonifraterskiej do Zakroczymskiej. Autobusy linii 178 będą kończyły kursy na ul. Muranowskiej. Autobusy linii 227 pojadą ulicami Międzyparkową i Bonifraterską, a 503 ulicami Świętojerską i M. Anielewicza do przystanku końcowego Esperanto. Od godz. 21.00 zostanie zamknięta jezdnia w kierunku Wilanowa Wybrzeża Gdyńskiego i Wybrzeża Gdańskiego na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do ul. Grodzkiej. Autobusy linii 118, 185 i 385 będą kursowały objazdem ulicami: A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. „Solidarności” – Nowy Zjazd.