Utrudnienia w ruchu w dwóch dzielnicach. Zmiany związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy

W środę, 29 stycznia od około godz. 7 zmieni się organizacja ruchu w rejonie ul. Polskie Drogi. Wykonawca obwodnicy zamknął przejazd z ul. Polskie Drogi do ul. F. Płaskowickiej. Nie będzie można także skorzystać z chodnika prowadzącego do ul. Płaskowickiej. Przejście oraz przejazd z ul. Polskie Drogi będą możliwe jedynie w kierunku ul. Alternatywy i dalej do ul. Pileckiego. Co więcej, zamknięte będą także chodniki po stronie północnej na odcinku od Polskie Drogi do wyjazdu ze straży pożarnej. Utrzymany będzie ruch w obu kierunkach z Płaskowickiej do Pileckiego.

Przyczółkowa i Syta

Jak informuje stołeczny ratusz: „W weekend wykonawca wilanowskiego odcinka wyprostuje ruch w ciągu ul. Przyczółkowej. Ruch w kierunku Konstancina-Jeziorny, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej, został skierowany na docelową jezdnię już w listopadzie. Teraz czas na jednię w kierunku centrum. Najpierw w piątek, 31 stycznia, o godz. 11.00 przesunięte zostanie przejście dla pieszych w rejonie ul. Europejskiej”.

Również w piątek, 31 stycznia, około godz. 13, w związku z budową ronda, zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Sytej i Metrycznej. Ruch samochodów w ciągu ul. Sytej, na wysokości budowanej trasy, zostanie poprowdzony tymczasową jezdnią omijającą plac budowy. Na ul. Metrycznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sytą do ul. Bruzdowej zostanie wprowadzony ruchu wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.