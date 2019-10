W weekend, 4-7 października, wykonawca II linii metra na Bemowie zmieni organizację ruchu na ul. Górczewskiej. Ruch w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich zostanie przełożony na północną jezdnię. Zakres zmian w ruchu jest duży, dlatego ich wprowadzanie potrwa cały weekend. Początek wdrażania nowej organizacji ruchu planowany jest na piątek, 4 października, o godz. 22.00. Wszystko powinno być gotowe w niedzielę, 6 października, ok. godz. 18.00. Wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia ul. Górczewskiej na odcinku od budynku nr 218 (sklep wielkopowierzchniowy) do ul. S. Konarskiego. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię północną (poszerzoną dzięki zajęciu pasa dzielącego). Za ul. Z. Klemensiewicza (na wysokości sklepu) kierowcy jadący w kierunku centrum przejadą na jezdnię północną. Będą tutaj dwa pasy ruchu – jeden z nich (pomiędzy ul. Z. Klemensiewicza a ul. Powstańców Śląskich) zostanie przeznaczony dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Również jadący od strony ul. Księcia Janusza będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu – drugi (pomiędzy ul. S. Konarskiego a sklepem) również będzie zarezerwowany dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów MTON i motocykli.

