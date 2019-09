Utrudnienia w ruchu, Warszawa. Co nas czeka przez najbliższe dni? [INFORMATOR]

Prace na Bielanach

Jak podaje urząd miasta, na całym odcinku od ul. Marymonckiej do S. Żeromskiego, pojawi się nowa nawierzchnia. Przeniesione zostaną również miejska parkingowe do zatok postojowych, w których zmieści się ponad 130 miejsc. Na chodnikach będzie nowa nawierzchnia z płyt betonowych.

W związku z tym, od około godziny 22 aleja Zjednoczenia ma zostać zamknięta na odcinku od ulicy Kasprowicza do Żeromskiego. Połączenie z remontowaną drogą straci też ulica E. Schroegera. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: J. Kasprowicza – B. Podczaszyńskiego – S. Żeromskiego. Prace potrwają dwa-trzy tygodnie.

Objazdy autobusów

Autobusy linii 103 będą omijały zamknięty odcinek jadąc ulicami J. Kasprowicza, B. Podczaszyńskiego i S. Żeromskiego

Dla linii 197 i 397 zostaną wprowadzone objazdy przez ulice Marymoncką i S. Żeromskiego

Linia 397 zostanie skierowana do przystanku Żeromskiego, przy stacji metra Słodowiec

Zamknięta ulica na Białołęce

Od wtorku, 17 września, od ok. godz. 7.00 do soboty, 21 września zamknięta dla ruchu będzie ul. Odkryta na odcinku od ul. Łączącej do M. Stefanika. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Światowida i M. Stefanika. Zamknięcie związane jest z układaniem nowej nawierzchni jedni.