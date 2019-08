Utrudnienia w ruchu, Warszawa. Metro będzie kursowało na skróconej trasie, będą też remonty dróg

Ograniczenia w kursowaniu metra linii M2

Od najbliższej soboty, 10 sierpnia do niedzieli, 18 sierpnia na drugiej linii metra będą prowadzone prace przygotowawcze do oddania do użytku budowanego wolskiego odcinka metra. Pociągi podziemnej kolejki będą więc kursowały na trasie skróconej Dw. Wileński - Rondo ONZ.

Zostanie uruchomiona autobusowa linia zastępcza Z-5 z Os. Górczewska do centrum. Autobusy linii 155, 178 w wariantach skróconych i 255 zostaną skierowane na trasy wydłużone do ronda ONZ.

Frezowanie na Woli

Weekendowy remont nawierzchni jezdni ul. Leszno na odcinku od ul. Okopowej do Młynarskiej. rozpocznie się w piątek, 9 sierpnia o godz. 22.00 i potrwa do poniedziałku, do godz. 5.00.

Na czas remontu połączenie z północną jezdnią ul. Leszno straci ul. Karolkowa (od strony ul. Żytniej). Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Okopowa – Żytnia – Młynarska lub al. „Solidarności” – Wolska – Młynarska. W czasie prac nie będzie można skręcić w lewo z ul. Górczewskiej w ul. Młynarską, a jadący ul. Młynarską od strony ul. Wolskiej będą musieli skręcić w prawo w Leszno.