Utrudnienia w ruchu, Warszawa. Na Bemowie i Mokotowie będą frezować, a na Pradze "posprzątają" po metrze. Weekend ze zmianami na drogach

Weekend 16-17 listopada na drogach Kierowcy musza przygotować się na sporo weekendowych utrudnień na ulicach Warszawy. Drogowcy wymienią nawierzchnię ul. Połczyńskiej i w al. Niepodległości przy ul. Stefana Batorego. Zmiany będą także na Pradze-Północ. Wiąże się to ze zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej i objazdami dla kierowców. Zmiany na Połczyńskiej W weekend warszawscy drogowcy dokończą wymianę nawierzchni południowej jezdni ul. Połczyńskiej (w kierunku centrum). Nowy asfalt pojawi się na 650-metrowym odcinku od ul. Szeligowskiej do Rotundy. Od piątku, 15 listopada od godz. 22.00 do poniedziałku, 18 listopada do godz. 4.00, zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Dźwigowej. Autobusy linii 105, 197, 713, 743 oraz nocnej N52 (tylko w kierunku Browarna/Rondo Daszyńskiego, Gwiaździsta, Cm. Wolski) pojadą objazdem ulicami: Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich. Autobusy linii nocnej N42, jadące w kierunku Dw. Centralnego, będą kursowały ul. Powstańców Śląskich.

Zamknięta al. Niepodległości Również w weekend drogowcy będą pracowali na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Stefana Batorego. Od piątku, 15 listopada od godz. 22.00 do poniedziałku, 18 listopada do godz. 6.00 wyłączona z ruchu będzie wschodnia (w kierunku centrum) jezdnia al. Niepodległości od ul. Rakowieckiej do ul. Stefana Batorego. Autobusy linii 119, w kierunku pętli Rakowiecka-Sanktuarium, z ul. Rakowieckiej skręcą w al. Niepodległości, następnie w ul. A.J. Madalińskiego, św. Andrzeja Boboli i dojadą do swojej trasy na ul. Rakowieckiej. Dla autobusów linii: 167, 174, 200, N34 i N36, jadących w kierunku centrum, będzie obowiązywała trasa objazdowa biegnąca ulicami: Puławska – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej. Podczas prac zostanie utrzymany ruch tramwajowy.

Tramwajarze na ul. Jagiellońskiej Tramwajarze dokończą prace związane z usunięciem pozostałości tymczasowego torowiska w ul. Jagiellońskiej, którym jeździły tramwaje w czasie budowy metra na pl. Wileńskim. Od soboty, 16 listopada, od godz. 6.00, do poniedziałku, 18 listopada, do godz. 4.00, zamknięty będzie wlot ul. św. Cyryla i Metodego. Autobusy linii 509, jadące w kierunku Nowodworów, pojadą prosto ul. Targową do ul. Ratuszowej. W kierunku Gocławia będą kursowały przez pl. gen. J. Hallera i dalej ulicami Dąbrowszczaków, Inżynierską i Wileńską do ul. Targowej. Linie nocne N14 i N64 (tylko w kierunku Dw. Centralnego) będą jeździły ulicami Inżynierską i Wileńską.