Utrudnienia w Warszawie 11 stycznia 2024. Ulicami stolicy przejdzie "Marsz Wolnych Polaków"

Utrudnienia w Warszawie 11 stycznia 2024

Protest Wolnych Polaków w Warszawie, 11 stycznia

Warszawski Transport Publiczny przekazał, że w godzinach 8-22 odbędzie się zgromadzenie na ulicach Wiejskiej, Górnośląskiej (do wysokości budynku Sejmu RP) oraz Pięknej–do Alej Ujazdowskich. Jeśli policja zdecyduje o wyłączeniu tych ulic z ruchu, na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 107 i 159.Od godziny 15 do 22 zaplanowane zostało zgromadzenie na ulicy Matejki. Kolejne wydarzenie w tej okolicy zostało zgłoszone u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej, na placu przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Zgromadzenie to odbędzie się w godzinach 15.30-17.00

Protesty w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

W sytuacji, gdy rondo de Gaulle’a będzie nieprzejezdne tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7, 22 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka.

Pół godziny później, to jest o godzinie 17.30, rozpocznie się zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu. Jego uczestnicy będą obecni na odcinku od Nowego Światu do placu Zamkowego do godziny 22.

Kolejne zgromadzenie, przed budynkiem TVP na placu Powstańców Warszawy odbędzie się w godzinach 18-22.

Ostatnie tego dnia zgromadzenie zostało zaplanowane w godzinach 19.15-21.59 na ulicach Moniuszki, Jasnej i Świętokrzyskiej. Dodatkowo – naprzeciwko pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego – odbywa się stałe zgromadzenie.

Nad bezpieczeństwem uczestników oraz niezakłóconym przebiegiem wydarzeń będzie czuwała policja. Funkcjonariusze będą także na bieżąco decydowali o zamknięciu poszczególnych ulic.