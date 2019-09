Utrudnienia w Warszawie 7-9 września 2019. Biegi, Noc Pragi i mecz Polska - Austria. Zamknięte ulice i objazdy

Noc Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej

Już w najbliższą sobotę, 7 września, odbędzie się „Noc Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej”. W związku z organizacją tego wydarzenia od piątku, 6 września od godz. 20.00 do niedzieli, 8 września do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Ząbkowska, na odcinku od ul. Targowej do ul. Markowskiej. W tym czasie swoje trasy zmienią autobusy linii: 138, 170, 338, N16 i N66.

Wyłączona z ruchu będzie również ul. Brzeska pomiędzy ul. Białostocką a Kijowską. Ponadto na ulicach Ząbkowskiej (na odcinku Targowa – Nieporęcka) i Brzeskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Markowską do Kijowskiej i Targowej.

Festiwal Biegowy Warszawa Wilanów

Przed nami kolejna odsłona Festiwalu Biegowego Warszawa Wilanów, którego głównym elementem są zmagania na dystansie półmaratonu. W związku z organizacją wydarzenia w niedzielę, 8 września, trasa zostanie zamknięta o godz. 7.00. Ruch pojazdów powróci tam około godz. 17.00.