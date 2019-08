Utrudnienia w Warszawie od 23 sierpnia 2019: Targówek, Bródno, Śródmieście, Ochota i Wawer [MAPY]

Utrudnienia w Warszawie. W najbliższym czasie mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w rejonie Targówka, Śródmieścia i na Bródnie. Zmiany w kursowaniu tramwajów, autobusów, a także objazdy mają związek m.in. z pracami na tzw. „obwodnicy” Targówka oraz z budową metra na Bródnie.

Od piątku, 23 sierpnia 2019 w Warszawie rozpoczną się utrudnienia w ruchu, kierowcy powinni liczyć się ze zmianami tras i objazdami. Nastąpią też zmiany w kursowaniu autobusów, tramwajów. Utrudnienia na Targówku: weekend, 23-26 sierpnia W związku z budową tzw. „obwodnicy” Targówka w weekend nową nawierzchnię zyskają ulice M. Ossowskiego, Barkocińska i Myszkowska. Prace obejmą ul. M. Ossowskiego od ul. Kołowej do Barkocińskiej, a także ulice Barkocińską od ul. M. Ossowksiego do Myszkowskiej i Myszkowską ul. Barkocińskiej do Gorzykowskiej. Od piątku, 23 sierpnia od około godz. 22.00 do poniedziałku, 26 sierpnia do około godz. 5.00 ulice te będą zamknięte dla ruchu. Objazd zostanie poprowadzony ul. Handlową. Objechać zamknięte ulice można także ul. Trocką. Autobusy linii: 156, 160, 162 i 517 będą kursowały ulicami: Handlowa – Kołowa – św. Wincentego – Borzymowska. Natomiast autobusy linii: 212 oraz nocnych N02, N12 i N62 pojadą ul. Handlową.

We wtorek, 27 sierpnia około godz. 8.00 rozpocznie się kolejny etap prac na skrzyżowaniu ulic Handlowej, M. Ossowskiego i Kołowej. Zamknięta dla ruchu zostanie ul. Kołowa pomiędzy ul. Gościeradowską a skrzyżowaniem z ulicami Handlową i M. Ossowskiego. Objazd będzie prowadził ulicami: św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Pratulińska. Autobusy linii 212 będą kursowały ulicami: św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego – Handlowa – Pratulińska – Trocka – Borzymowska – św. Wincentego. Linie nocne N12 i N62 będą jeździły ulicami: Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa – Pratulińska – Trocka – Borzymowska – św. Wincentego. W wyniku prac na Targówku mają powstać po jednym pasie ruchu w każdym kierunku na jezdniach i przestrzeń do parkowania. Istniejące skrzyżowania zastąpią ronda, drogowcy wyremontują chodniki oraz pojawi się nowe oświetlenie i zieleń miejska. Wszystkie prace w tym rejonie Warszawy mają zakończyć się we wrześniu 2019.

Utrudnienia na Bródnie: 24 sierpnia – 1 września Przy skrzyżowaniu ulic Rembielińskiej i L. Kondratowicza, przy powstającej stacji metra, zmieniony zostanie przebieg torów tramwajowych. Do końca wakacji tramwaje pojadą inaczej, a pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczej linii autobusowej.

Prace rozpoczną się w sobotę, 24 sierpnia, od montażu rozjazdu na ul. Rembielińskiej przy skrzyżowaniu z Poborzańską. Zmienią się trasy tramwajów linii 1 i 73, kursowanie linii 4, 25 i 41 zostanie zawieszone, a na trasy wyjadą tramwaje linii 71 i 74 oraz autobusy Z-1. 1: BANACHA – … – most Gdański – S. Starzyńskiego – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO,

73: PIASKI – … – most Józefa Poniatowskiego – rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA.

Uruchomione zostaną linie:

71: PKP SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – św. Andrzeja Boboli – Rakowiecka – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Z. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – pl. Wileński – Targowa – J. Zamoyskiego – al. Zieleniecka – rondo J. Waszyngtona – most Józefa Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. A. Zawiszy – Grójecka – pl. G. Narutowicza – Grójecka – S. Banacha – BANACHA,

74: WYŚCIGI – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Wileński – Targowa – 11 Listopada – rondo Żaba – S. Starzyńskiego – most Gdański – Z. Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka – PL. NARUTOWICZA,

Z-1: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Odlewnicza – Marywilska – P. Wysockiego – Bartnicza – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – RONDO ŻABA.

W poniedziałek, 26 sierpnia, na skróconą trasę wrócą tramwaje linii 3. Dzięki zamontowaniu rozjazdu nakładkowego będą dojeżdżały ul. Rembielińską do Poborzańskiej i tutaj zawracały. Składy będą kursowały trasą: 3: DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – rondo Żaba – św. J Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – POBORZAŃSKA.

Zmiany te będą obowiązywały do niedzieli, 1 września około godz. 18.00. Od poniedziałkowego poranka, 2 września tramwaje linii: 1, 4, 25, 41 i 73 wrócą na swoje podstawowe trasy.

Od 1 września zamknięty zostanie ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Rembielińskiej. Piesi i rowerzyści będą poruszali się nowym ciągiem, wytyczonym po wschodniej stronie, wzdłuż tymczasowego torowiska. Piesi będą mogli pójść także do drogi za kościołem św. Włodzimierza (do bazarku). Tą trasą będzie odbywał się również ruch rowerów. Równocześnie, od początku września wróci ruch na ul. św. Wincentego po południowej stronie skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza. Utrudnienia w Śródmieściu: Tamka. Od 23 sierpnia Prace będą prowadzone także w Śródmieściu na ulicy Tamka. Będą zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. W sobotę, 24 sierpnia, ciepłownicy odtworzą nawierzchnię jezdni ul. Tamka po swoich pracach. W godz. 8.00–22.00 jadący ul. Tamka od strony centrum nie będą mogli pojechać prosto w kierunku mostu Świętokrzyskiego. Na skrzyżowaniu z ul. Dobrą będą musieli skręcić w prawo lub w lewo. Nie będzie można także skręcić w lewo z ul. Dobrej w stronę mostu.

Autobusy linii 102 i 162, tylko w kierunku PKP Olszynka Grochowska i Targówek, pojadą objazdem ulicami: Dobra – Solec – Ludna – Wioślarska – most Józefa Poniatowskiego. Natomiast autobusy linii 127, w kierunku Mariensztatu, będą kursowały ul. Dobrą. Utrudnienia na Ochocie i w Wawrze Od piątku, 23 sierpnia 2019 od godz. 22.00 do poniedziałku, 26 sierpnia do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Koszykowa przed skrzyżowaniem z ul. Raszyńską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Raszyńska – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego. Nie będzie można wyjechać z ul. Nowogrodzkiej na ul. Koszykową. Na tej pierwszej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy od pl. S. Starynkiewicza. Będzie na niej również obowiązywał zakaz parkowania. Swoją trasę zmienią autobusy linii 159 jadące w kierunku EC Siekierki. Ciepłownicy odtworzą także fragment nawierzchni jezdni ul. Włodarzewskiej. Od piątku, 23 sierpnia od godz. 22.00 do soboty, 24 sierpnia do godz. 12.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Lutniowej do Harfowej. Objazd będzie prowadził ul. Harfową. Tą ulicą pojadą autobusy linii 208.

Dzielnica Wawer wyremontuje nawierzchnię ul. Zasadowej. Wyłączenie ulicy z ruchu, pomiędzy ul. Skalnicową a Borowiecką, planowane jest w dniach 26-30 sierpnia. Autobusy linii 161 pojadą ul. Mozaikową, a nocnej N22 – Patriotów.

polecane: Flesz - e-papieros zagraża zdrowiu