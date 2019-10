Utrudnienia w weekend 19 - 21 października. Zamknięte ulice i objazdy

Remonty na Woli. Utrudnienia od piątku

Drogowcy wymienią nawierzchnię na ulicy Leszno. To jeden z ostatnich etapów prac w tym rejonie. Mieszkańcy dzięki remontowi zyskają drogę dla rowerów, remont komory ciepłowniczej i wymianę nawierzchni jezdni i chodników. Niestety, pracę wiązać się będą z utrudnieniami.

Od ul. Młynarskiej do Okopowej nie pojedziemy w kierunku centrum, aż do 21 października do godziny 4:00. Prace ruszą 18 października o 22:00. W związku z utrudnieniami autobusy linii 520 zostaną skierowane na objazd ulicami Młynarską i Wolską, zaś kursy nocne N45 i N95 pojadą Wolską i Płocką.

Utrudnienia, Praga. Remont torów potrwa do poniedziałku

Utrudnienia czekają też na mieszkańców i podróżujących na Saską Kępę. OD soboty 19 października od 00:30 nie przejedziemy z ulicy Saskiej w kierunku Al. J. Waszyngtona. W tym samym czasie remontowane będzie torowisko na wysokości ul. Międzyborskiej. Z ruchu wyłączone będzie skrzyżowanie ulicy Międzyborskiej i al. Waszyngtona od strony Grochowskiej. Dlatego też w sobotę i niedziele tramwaje nie pojadą al. Waszyngtona do ronda Wiatraczna. Linia 9 zostanie skierowana na objazd Zieleniecką i Grochowską, a 24 al. Zieleniecką, do pętli przy Teatrze Powszechnym.