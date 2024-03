Utrudnienia w weekend na ulicach w Warszawie. Biegi sparaliżują kilka dzielnic. Oto zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej

Trasy obu biegów

Zamknięte ulice - rozpiska godzinowa

O godzinie 11:00 wystartują półmaratończycy. Początek trasy to długa prosta przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie do ronda Dmowskiego - jezdnia północna będzie wyłączona z ruchu w godzinach 10:30-12:00. Zawodnicy dalej pobiegną ulicą Marszałkowską, skręcą w Królewską (zamknięcie w godzinach 10:30-12:00), by nią dotrzeć do Krakowskiego Przedmieścia (nieprzejezdne od godziny 10:30 do 12:30). Kolejne ulice na trasie biegaczy to: Miodowa, Bonifraterska i Muranowska (zamknięte w godzinach 10:30-12:30).

Kolejna długa prosta poprowadzi zawodników aż na Bielany. Pobiegną ulicami Andersa i Mickiewicza w stronę ronda Ruda (jezdnie w tym kierunku będą zamknięte w godzinach 10:30-12:30). Dalej trasa została wyznaczona ulicami: Rudzką, Lektykarską (nieprzejezdne w godzinach 11:00-13:00), Podleśnią i Gwiaździstą do Wisłostrady.