Uważaj, czego szukasz w internecie. Czwórka nastolatków odpowie za przygotowywanie zamachu?

Zamach terrorystyczny, do którego nie doszło

Czwórka nastolatków podejrzanych o organizowanie zamachu terrorystycznego została zatrzymana w nocy, w miniony czwartek. Zostali namierzeni przez policjantów ds. walki z cyberprzestępczością, a zdradziła ich najprawdopodobniej historia tego, co robili w internecie. Wszyscy zatrzymani są uczniami warszawskiej szkoły oraz mieszkańcami stolicy i okolic.

Zdaniem Polskiej Agencji Prasowej, nieoficjalnie wiadomo, że interesowali się zamachami w amerykańskich szkołach. Jak twierdzi zapytana o szczegóły sprawy policjant, mieliśmy do czynienia z realnym zagrożeniem. - W tego typu sprawach chodzi przede wszystkim o to, aby działania prowadzone z naszej strony miały charakter wyprzedzający, a nie były reakcją na zdarzenie, do którego już doszło - mówi Polskiej Agencji Prasowej Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.