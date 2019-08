Uwiecznili wspomnienie o czarnoskórym powstańcu. August Agbooli Browne „Ali” z kamieniem pamiątkowym na Pasażu Wiecha

To, że w szeregach powstańczych walczył czarnoskóry żołnierz, wciąż dla wielu brzmi nieprawdopodobnie. August Agbooli Browne „Ali” do Polski trafił w wieku 27 lat i osiedlił się w centrum stolicy. Niedługo później Nigeryjczyk poznał w Warszawie kobietę swojego życia, którą niebawem poślubił. Miał z nią dwójkę dzieci: Ryszarda (urodzonego w 1928 r.) i Aleksandra (przyszedł na świat rok później). Czym się zajmował zawodowo? Był perkusistą, grywał jazz w warszawskich restauracjach i knajpach, do czego miał wyjątkowy talent wyniesiony z rodzinnego domu. We wspomnieniach świadków przewija się informacja, że Agbola często nawiązywał do faktu, że w jego familii wszyscy muzykowali. Co ciekawe, w przedwojennej Warszawie muzyk i świeżo narodzony Polak był postacią bardzo barwną i rozpoznawalną.

"Przed samą wojną spotykałem go dosyć często, ot tak na ulicy, gdzieś na Marszałkowskiej, bliżej Ogrodu Saskiego. Zapamiętałem go jako faceta dość przystojnego, postawnego i niezwykle eleganckiego. Chodził w jasnych garniturach i kolorowym krawacie, no i oczywiście nosił stosowne kapelusze, jakieś borsalino. Bez wątpienia był człowiekiem inteligentnym i bystrym" - wspominał na łamach "Jazz Magazine" Andrzej Zborski.