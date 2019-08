Velostrada na Ochocie? Mieszkańcy chcieliby autostrady dla rowerów prosto na Mordor

Autostrada dla rowerów

Mieszkańcy Ochoty proponują, aby wzdłuż linii kolejowej radomskiej powstała autostrada dla rowerów. - W ramach wakacyjnych inspiracji odwiedziliśmy w tym roku Jaworzno - miasto na Śląsku, które jako pierwsze w Polsce wybudowało velostradę. To licząca 3,5 km trasa rowerowa, bezkolizyjna z ruchem samochodów, bez sygnalizacji, za to z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, tunelem oraz dwoma kładkami. Otwarta została we wrześniu 2018 roku i łączy osiedla mieszkalne z centrum miasta, zapewniając wygodną alternatywę dla samochodu - czytamy post na facebookowej grupie Ochocianie Sąsiedzi.

Z Ochoty do Mordoru

Podobna inwestycja mogłaby zostać zrealizowana wzdłuż linii kolejowej radomskiej, znajdującej się na granicy Ochoty i Włoch. Rowerostrada zapewniłaby bezkolizyjne połączenie mieszkańcom z Mordorem, czyli dawnym Służewcem Przemysłowym, obecnie biurowym zagłębiem.