Veolia z nowym centrum dowodzenia Warszawą. Sterują siecią ciepłowniczą online. Pozwala to sporo zaoszczędzić

Przy Batorego 2, nieopodal Placu Unii, od lat znajdowała się siedziba Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC). Miejskiej spółki już nie ma, kilka lat temu zastąpiła ją prywatna – Veolia, która wyremontowała dziesięciopiętrowy blok, by zamienić go w nowoczesne centrum zarządzania. A jest czym zarządzać. Warszawa ma najdłuższą sieć ciepłowniczą w unii (czwartą na świecie) – o długości ponad 1800 kilometrów.

Dyspozytornia Mocy – bo o tej sali mowa – to „serce” całej sieci ciepłowniczej. Na ekranie wyświetla się mapa Warszawy, gdzie zamiast ulic są setki kilometrów rur ciepłowniczych, dziesiątki węzłów i komór. Z tego biurka można zdalnie zmienić parametry, czyli „podkręcić” temperaturę lub chociażby włączyć przepompownię czy regulować zawory. Można także na bieżąco wysyłać ekipę techniczną oraz dostrzec usterki. To tu trafiają też zgłoszenia klientów, którzy wcześniej załatwiali takie sprawy przez administrację osiedla.

Na ścianie sporej sali wisi ogromny ekran. Przy biurkach młodzi pracownicy, którzy czuwają nad Warszawskim ciepłem. Na ich monitorach widać temperaturę wyjścia (z ciepłowni) oraz dotarcia do poszczególnych węzłów. Veolia ściągnęła absolwentów pobliskiej politechniki, by na bieżąco śledzili cyferki.

- Zmieniamy filozofię zarządzania ciepłem w budynku, na taką dzięki której możemy zbadać bezwładność cieplną, zmiany harmonogramów grzania i doprowadzenia do takiej sytuacji, że to my pierwsi wiemy o wszelkich awariach czy anomaliach w węźle - mówi Robert Wiesiołek z Veolia.

Jak słyszymy dzięki temu oraz pracy analityków można ograniczyć zużycie ciepła od kilku do nawet 40 proc. (!). Spółdzielnia potrafi zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych w sezonie grzewczym. Jednak do tak spektakularnych osiągów potrzebna jest cyfryzacja sieci. Na razie Veolia dokonała jej w 600 budynkach (na około 15 tys. podłączonych do sieci). Spółka zakłada urządzenia pomiarowe – za zgodą spółdzielni – na własny koszt. Zarabia na tym, że pobiera część zaoszczędzonej przez mieszkańców kwoty. Mimo to, stawki w stolicy są najniższe w Polsce.