Veturillo wróci na ulice? Warszawiacy chcą powrotu rowerów miejskich

Polska, w przeciwieństwie do innych krajów Europy zdecydowała się na ograniczenie korzystania z publicznych rowerów miejskich. Pierwotnie wprowadzony zakaz miał obowiązywać do 20 kwietnia, ale został przedłużony “do odwołania”. Jak argumentuje warszawski ratusz, decyzja ta jest błędem rządzących.

- Niezrozumiałe jest, że przy wyłączeniu Veturilo i systemów w innych miastach, zakazem nie objęto ani współdzielonych hulajnóg, ani skuterów, ani samochodów. Z literą rozporządzenia zgodne są nawet - choć w Polsce to rzadka usługa - prywatne wypożyczalnie rowerów, działające bez porozumienia z miastem. Zakaz dotknął jedynie usługi miejskiej, która jest uporządkowana, tania i bardzo w Warszawie popularna - twierdzi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jak twierdzi ratusz, transport indywidualny może spełniać wszelkie kryteria bezpieczeństwa związane z zachowaniem odpowiedniego dystansu czy środkami higieny. Co więcej, osoby korzystające z rowerów miejskich nie są narażone na kontakt z innymi, np. w miejskiej komunikacji. Trudno argumentować więc, że Veturilo służy jedynie rekreacji.

Prezydent Rafał Trzaskowski wystosował pismo do rządu w sprawie zniesienia zakazu. Jeśli rząd przychyli się do jego stanowiska, rowery miejskie znów powrócą na ulice.