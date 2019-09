Veturilo. Rowery miejskie do wypożyczenia na pół roku w zamian za... rezygnację z samochodu

- Zanim przygotujemy założenia i warunki do przetargu na lata 2021-25, chcemy porozmawiać z mieszkańcami Warszawy i osobami korzystającymi z miejskich rowerów o tym, jak ma wyglądać ten system w przyszłości - czytamy we wprowadzeniu do internetowej ankiety.

Zarząd Dróg Miejskich wraz z operatorem przygotował zestaw pytań, w których możemy odpowiedzieć m.in. jak często korzystamy z Veturilo, jakie są nasze ulubione rowery czy stacje oraz czego oczekiwalibyśmy w przyszłości od systemu rowerów miejskich.

Na końcu badania pojawia się pytanie: "Czy uważasz, że w ramach Veturilo warto zapewnić możliwość wynajmu roweru na dłuższy okres np. przez 6 miesięcy przez studentów za symboliczną opłatą pod warunkiem zobowiązania do rezygnacji z podróży samochodem po Warszawie?", które może zwiastować spore zmiany. Do tej pory wypożyczenie roweru na okres dłuższy nić godzina czy doba wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych - i w przypadku dłuższego czasu - sporych opłat. Wprowadzenie rozwiązania, które umożliwiałoby korzystanie z jednego pojazdu dłużej za symboliczną kwotę może zmienić podejście warszawiaków do Veturilo. Jesteście za tym pomysłem?