Veturilo szykuje się do rewolucji. Roczne wypożyczenia rowerów oraz system bonusów i kar, nawet do 2 tys. zł

Z danych opublikowanych przez ZDM wynika, że 2019 rok był dla systemu Veturilo kryzysowy. To jednocześnie ostatni rok obowiązywania umowy pomiędzy Nextbike i ratuszem, więc moment na dokonanie poważnych zmian wydaje się idealny. W tym roku nowych użytkowników rejestrujących się w systemie Veturilo było nie tylko mniej niż rok temu, ale także mniej niż dwa lata temu. Lipiec i sierpień to okres, w którym w poprzednich latach nowych użytkowników przybywało najwięcej. Ich liczba spadła w tym roku prawie o połowę.

Ciężko sobie wyobrazić Warszawę bez Veturilo. System miejskich rowerów bardzo mocno osadził się krwiobiegu miasta, jednak przestał się rozwijać. Powodów jest kilka. Tym najważniejszym było pojawienie się na masową skalę hulajnóg elektrycznych. Nowe pojazdy skutecznie przyciągnęły użytkowników, którzy docenili przede wszystkim dowolność pozostawiania hulajnóg. W przeciwieństwie do Veturilo, nie trzeba ich zwracać do konkretnego punktu.

Raport opublikowany przez ZDM nie jest dokumentem wiążącym, ale jasno wynika z niego, że Veturilo się zmieni. Rekomendacji jest wiele, za kilka miesięcy przekonamy się ile z nich wejdzie w życie. Veturilo od nowego sezonu powinno działać także zimą. Aktualnie w okresie od listopada do marca rowerów nie można wypożyczać. Okazuje się, że blisko połowa osób, które wzięły udział w konsultacjach, oczekuje, że zimą system będzie aktywny. ZDM rekomenduje pozostawienie w obiegu ok. 30% floty. Reszta rowerów byłaby w tym czasie serwisowana, a taka ilość powinna zaspokoić zdecydowanie mniejszy w chłodnych miesiącach popyt na rowerowe podróże.

Warto oczywiście pamiętać, że liczba nowych użytkowników nie będzie rosła stale, ponieważ bardzo duża część mieszkańców Warszawy przystąpiła już do Veturilo, a nowe zgłoszenia to np. nowi mieszkańcy miasta lub w dużej mierze przyjezdni, odwiedzający Warszawę np. w celach służbowych i korzystający z Veturilo jako taniego sposobu przemieszczania się po terenie miasta. Zauważalnie spadła jednak całościowa liczba użytkowników systemu. Tylko w czerwcu unikalnych użytkowników było więcej niż przed rokiem (124 tys. w 2019, 117 tys w 2018). W pozostałych tegorocznych miesiącach zanotowano regres.

Może zostać także wprowadzony system długoterminowego wynajmu rowerów. Dotyczy to przede wszystkim rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Takie pojazdy pozwalają na pokonanie dłuższych dystansów lub wzniesień łatwiej niż rowerem standardowym. Przeszkodą w zakupie takiego roweru są zarówno cena, jak i niska świadomość potencjału ich zastosowania. Zaleca się więc wprowadzenie usługi wynajmu długoterminowego takich rowerów na miesiące - maksymalnie na 8 miesięcy. Celem takiej usługi byłoby przetestowanie roweru ze wspomaganiem elektrycznym, po którym użytkownik będzie gotowy na zakup własnego. Rozważana jest także możliwość wydłużenia tego okresu do 12 miesięcy, przy czym rekomenduje się zastosowanie w tym okresie wyższej ceny miesięcznej. ZDM wierzy, że wynajem na takich zasadach zapewni możliwość korzystania z rowerów Veturilo przez wszystkich mieszkańców – również tych, którzy mieszkają na obszarach, gdzie zagęszczenie źródeł i celów podróży nie pozwala na postawienie stacji samoobsługowej.

W Veturilo prawdopodobnie pojawi się także opcja pozostawiania roweru poza stacją. Część mieszkańców obawia się, że może to zaśmiecić miasto. Ten problem pojawia już w przypadku hulajnóg elektrycznych. Pozostawienie roweru w dowolnym miejscu wiązałoby się jednak z dopłatą. Jeszcze więcej zapłacimy, jeśli poprosimy o dostarczenie roweru do naszego mieszkania. Taka opcja też może zostać uruchomiona. Oto kilka opłat w formie kar i bonusów, które są rekomendowane do wprowadzenia: