Veturilo w Warszawie przejdzie zmiany. Kończy się dotychczasowa umowa. Czy znikną stacje?

System rowerów miejskich Veturilo na obecnych zasadach będzie działać do końca sezonu w 2020 r. Zanim przygotowane będą założenia i warunki do przetargu na Veturilo w latach 2021-25, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Warszawy i osobami korzystającymi z miejskich rowerów o tym, jak ma wyglądać ten system w przyszłości.

Rowery Veturilo jeżdżą po warszawskich ulicach od 2012 roku. Zaczęło się od 55 stacji i 1000 rowerów. Z biegiem czasu system był systematycznie rozbudowywany, a rowery wpisały się w krajobraz miasta i stały się częścią systemu transportowego. Veturilo w obecnym kształcie to rezultat poprzedzonego konsultacjami społecznymi przetargu, na mocy którego rowery będą działać do końca sezonu w 2020 roku. Podpisana w 2017 roku umowa wprowadziła wiele nowości takich jak m.in.: wzbogacenie systemu o rowery elektryczne, dotykowy terminal obsługujący karty płatnicze czy wygodna aplikacja mobilna. O konsultacjach „Jakie Veturilo

Obecnie Veturilo to blisko 400 stacji i ponad 5500 rowerów. System wyróżnia się na tle swoich odpowiedników zarówno w Polsce jak i w całej Europie – jest największy w kraju i piąty co do wielkości w skali europejskiego kontynentu. W szczytowym okresie, system notuje dziesiątki tysięcy wypożyczeń dziennie, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że zarejestrowanych jest już ponad 800 tysięcy użytkowników.