Veturilo, Warszawa. Jak będą wyglądać nowe rowery miejskie? Operatorzy pokazują przykładowe modele jednośladów

Trwają intensywne przygotowania do przetargu na funkcjonowanie Veturilo w latach 2021-25. - W ramach procedury dialogu firmy zajmujące się systemami roweru publicznego prezentują nam swoje najnowsze rozwiązania i technologie. Chcemy zyskać jak największą wiedzę nt. dostępnych na rynku produktów oraz ich wad i zalet. Chęć uczestnictwa zgłosiły cztery firmy: GeoVelo, BikeU, Nextbike Polska oraz Konsorcjum Orange Polska i ROOVEE - brzmi komunikat Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, gdzie również zostały zaprezentowane trzy przykładowe wzory rowerów, jakimi dysponują dane firmy. - To przykładowe rowery znajdujące się w ofercie operatorów. Nie zostały opracowane specjalnie dla nas - podkreśla pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej.

Mieszkańcy: ważne, aby rowery były lżejsze

Przypomnijmy, że od kilku lat warszawiacy korzystają z rowerów miejskich, które dostarcza firma Nextbike Polska. - Rowery są całkiem przyjemne, chociaż ciężkie - mimo to zazwyczaj dobrze się toczą, bez większego wysiłku. Pozycja jest dla mnie wygodna, podoba mi się też to, że mają lampę na dynamo. Mam nadzieję, że postulat o rowerach będących jak najlżejszymi przejdzie. Niech te rowery będą lżejsze, niż dotychczasowe to już będzie lepiej - komentują warszawiacy, którzy mogli zgłaszać swoje uwagi podczas specjalnych konsultacji społecznych oraz za pomocą dedykowanych ankiet.

- Udało nam się zebrać ponad 5 000 ankiet, otrzymaliśmy też ponad 700 uwag drogą mailową. Łącznie na spotkania z mieszkańcami przeznaczyliśmy 40 godzin. Wszystkie zgłoszenia są teraz analizowane. W najbliższych tygodniach zostanie opracowany raport podsumowujący konsultacje - przekazują urzędnicy.

Veturilo dziś

Obecnie Veturilo to blisko 400 stacji i ponad 5500 rowerów. System wyróżnia się na tle swoich odpowiedników zarówno w Polsce, jak i w całej Europie – jest największy w kraju i piąty co do wielkości w skali europejskiego kontynentu. W szczytowym okresie system notuje dziesiątki tysięcy wypożyczeń dziennie, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że zarejestrowanych jest już ponad 800 tysięcy użytkowników.