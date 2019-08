VHS na Plażówce Saska!

14.08 (środa), godz. 20:00

Plażówka Saska nad Wisłą - Wał Miedzeszyński 389

wstęp: BEZPŁATNY

Zespół VHS, mimo iż jest na początku swojej drogi, został już doceniony. Do niedawna tworzyli i koncertowali pod nazwą Create, zdobywając niemałe uznanie krytyków i publiczności. Są nieco na przekór dzisiejszej koniunkturze na elektro-popowe duety i gładkie brzmienia. Z całą pewnością można powiedzieć, że reprezentują szeroko pojętą scenę alternatywną, trudno jest jednak precyzyjnie określić ich muzyczną przynależność bo balansują na pograniczu wielu gatunków. Starają się znaleźć kompromis pomiędzy klasycznymi inspiracjami, a tym co nowe i świeże. Ich twórczość charakteryzuje uniwersalność i przebojowość, która oparta jest na niebywałej jak na młody wiek muzycznej intuicji lidera Macieja Rembikowskiego. Jego charyzmatyczny wokal oraz ogromny talent do pisania zgrabnych kompozycji i niebanalnych tekstów, na pewno wyniosą ich wysoko.

Świeży stażem, mieszany skład z Kłecka, Gniezna nie stoi w miejscu. Jego praca i podejście do tworzenia zostały docenione przez słuchaczy i krytyków z całego kraju. Wiosną 2018 roku zagrali swoją pierwszą klubową trasę koncertową w największych miastach Polski. Ich muzyka znalazła się między innymi na antenie Programu Czwartego Polskiego Radia oraz playliście "Alternatywna Polska" Spotify. Zespół ma na swoim koncie EP-kę "#1" wydaną jeszcze jako Create, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Działalność koncertowa przyniosła zespołowi spore sukcesy - zostali m.in. wyróżnieni jako półfinaliści Jarocińskich Rytmów Młodych, dzięki czemu zaprezentowali się w Studiu Radiowej Trójki im. Agnieszki Osieckiej oraz zagrali na jednej ze scen Jarocin Festiwal '18. Największym sukcesem minionego roku jest jednak zwycięstwo w IV edycji Festiwalu Supportów, w której pokonali ponad 400 zespołów z całej Polski i wywalczyli kontrakt sponsorski na nagranie debiutanckiej płyty. Dojrzałe teksty, niebanalne kompozycje i niezwykła charyzma wokalisty, Maćka Rembikowskiego, zaskarbiły sympatię publiczności, zwróciły także uwagę jury - w skład którego weszli: lider T.LOVE - Muniek Staszczyk, czołowy polski producent muzyczny - Bartek Królik, jeden z najważniejszych dziennikarzy muzycznych - Jarek Szubrycht oraz pomysłodawca i organizator Festiwalu Supportów - Jan Malski. Dzięki wygranej zespół nie tylko może zrealizować swoje marzenie o nagraniu długogrającej płyty, ale przede wszystkim ma szansę na stałe zaistnieć na polskiej scenie muzycznej. Niezwykle udany 2018 rok zwieńczyli u boku zespołu Sonbird, będąc gościem specjalnym ich jesiennej trasy koncertowej. Wiosną ponownie ruszyli w trasę z zespołem Sonbird, tym razem jako VHS. Prócz tego wystąpili w ramach Festiwalu OFF CAMERA w Krakowie, a przed nimi występ m.in. w ramach L'ART Festiwalu.

W przerwach między występami zespół w otoczeniu lasów Beskidu Sądeckiego pracuje nad materiałem na swój debiutancki album! Pierwsze jego muzyczne zapowiedzi można usłyszeć podczas koncertów.

link do wydarzenia

https://www.facebook.com/events/339600306987556/