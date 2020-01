W 2020 roku pięć największych biurowców otworzy się w Warszawie. Zajmą tyle, co 28 boisk piłkarskich

Warszawa na podium

Co lepiej działa na waszą wyobraźnię - powierzchnia ponad 202 tys. mkw czy 28 boisk do piłki nożnej? Dokładnie tyle miejsca zajmie pięć największych biurowców, które otworzą się w 2020 roku w Warszawie - wylicza w swoim raporcie CBRE. Mowa o Mennica Legacy Tower, Varso II, Skyliner i The Warsaw HUB, które powstają w centrum miasta oraz DSV HQ ze Służewca.

Największy biurowiec w naszym kraju, który zostanie do użytku jeszcze w tym roku to Mennica Legacy Tower o ponad 46 tys. mkw. powierzchni biurowej. 32- piętrowy budynek powstaje w najprężniej rozwijającej się dzielnicy w stolicy, czyli na Woli. W ścisłym centrum, bo przy ul. Chmielnej stanie Varso II, a przy stacji metra Rondo Daszyńskiego pojawi się Skyliner (każdy o powierzchni niemal 44 tys. mkw.) Powstający w rejonie ulic Siennej, Towarowej i ronda Daszyńskiego na Woli The Warsaw HUB oraz DSV HQ (Taśmowa/ Marynarska) na Mokotowie zajmą 202 tys. mkw. przestrzeni biurowej.