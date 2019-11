W 3 dni dookoła świata - 27 Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2019

500 wystawców z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej oraz Afryki, czeka na Ciebie z ofertą turystyczną podczas 27 Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 21-23 listopada.

Strefa podróżników

Warto też odwiedzić Strefę Podróżników gdzie możesz porozmawiać z popularnymi globtroterami. Aleksander Doba, Szalone Walizki czyli Dorota i Jacek Kowalscy, Ewa Chojnowska - Szpilki w Plecaku, Marcin Glądała, Paweł Wach oraz Monika Ścibor z Klubu Podróżników Soliści, Tomasz Habdas, W szczytowej Formie, Jakub Juszyński, Jacek Jasiński i Tomasz Ilnicki będa opowiadać o swoich pasjonujących przygodach i doświadczeniach.

Aleksander Doba

Podróżnik Roku 2015, dla którego kajak jest drugim domem. Niezwykłym osiągnięciem jest przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego jedynie dzięki sile mięśni. Posiadacz wszelkich oznak wszystkich stopni kajakowych. Ponadto posiada wiele tytułów związanych z kajakarstwem. Aleksander Doba to człowiek, który o swojej pasji potrafi opowiadać godzinami, co więcej zachęci do niej każdego! Drugą równie wielką pasją są skoki spadochronowe, aktualnie posiada trzecią klasę skoczka, gdyż wykonał ich już 14. Aleksander Doba to emerytowany inżynier, który wciąż podejmuje nowe wyzwania i na nowo przeciera kajakowe szlaki. Spotkanie z nim to wspaniałe przeżycie, które udowadnia, że na pasje i spełnianie marzeń nigdy nie jest zbyt późno. Co więcej, pozwala uwierzyć, że można być młodym duchem przez całe życie.



Szalone walizki

Świat widziany z zupełnie innej perspektywy. Pasja połączona z chęcią oderwania się od codzienności, przede wszystkim aktywnie spędzonym czasie i poznawaniu nowych smaków. Każda wyprawa to nowe doświadczenie, wspaniała przygoda i chęć na więcej. Szalone walizki doceniają wszystko to, co naturalne. Pokazują piękno Ziemi, zachęcają do tego, by doceniać naturalne jej piękno. Zdjęcia z podróży zachwycają, realistyczne opisy dają poczucie, że to gdzieś blisko, spotkanie z nimi to prawdziwa magia słowa pokazująca, że prawdziwym szczęściem jest podróżowanie z bliską osobą.



Szpilki w plecaku

To pokazanie pracy pilota egzotycznych wycieczek z całkowicie innej perspektywy. Dzika natura prości ludzie, różna kultura- to ogromna motywacja do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy o miejscach, do których wciąż się powraca. Spotkanie z nią to przełamanie wszelkich stereotypów, pokazanie, że kobieta może przełamać wszelkie lęki i stać się prawdziwym przewodnikiem po najbardziej naturalnych terenach. Przede wszystkim każda historia opowiadana jest z prawdziwą pasją, energią co daje motywację do zmian. Ewa Chojnowska-Lesiak udowadnia, że walecznym można być każdego dnia, bez względu na czas i miejsce. Każdy moment jest dobry na zaprowadzenie zmian i pokonanie lęków. Szpilki w plecaku to emocjonujące spotkanie z pełną energii kobietą, która w każdym z uczestników zaszczepi pozytywną energię do zmian.



Marcin Glądała

To przede wszystkim amator gotowania, który każdą wolną chwilę spędza na podróżowaniu. Projektuje eventy, a swoją siłę i motywację czerpie ze swoich pasji. Każda podróż to wyprawa w nieznane, jednak z pasją poznaje nie tylko nowe miejsca, ale przede wszystkim kuchnię i kulturę. Ekstremalnie ciekawe wyprawy pełne przygód to jego specjalizacja. Docenia bliski kontakt z naturą i dociera do miejsc, o których wielu nie słyszało. Marcin Glądała to pasjonat, który w każdym obudzi żyłkę podróżnika i zachęci do wyprawy marzeń.

Monika Ścibor

Pasjonatka podróży z pasją. Dla niej każdy spotkany człowiek to osobna historia, na której warto się skupić, by móc zupełnie inaczej popatrzeć na swoje życie i doświadczenie. Spotkanie z nią zaowocuje zwiększeniem wiedzy o wyprawie do Brazylii. Każdy znajdzie dla siebie informacje, które go w pełni usatysfakcjonują. Dla jednych będzie to karnawał w Rio, dla innych zachęcenie do korzystania z hamaków, które sprawdzają się w każdym miejscu i czasie. Monika Ścibor opowie o tym, jak pasja do podróżowania zmienia nastawienie do życia.

Paweł Wach

Marketingowiec w Klubie Podróżników Soliści, dla którego kuchnia jest prawdziwym królestwem. Wciąż szuka nowych wrażeń, przygód, które sprawiają, że pasja do podróżowania wciąż rośnie. Ma niespożyte pokłady energii, a każda kolejna wyprawa powoduje, że ciągle chce więcej. Miłośnik sajgonek i życia w biegu opowie o tym, jak zróżnicowane są kuchnie świata.



Tomasz Ilnicki

Człowiek z pasją, dla którego podróżowanie jest tak samo istotne, jak dbanie o właściwą kondycję fizyczną młodzieży. Pasuje się historią, a wiedzę czerpie nie tylko z książek, ale przede wszystkim z wypraw. Wykład z nim to pokazanie nie tylko tego, jak wiele pięknych miejsc można odwiedzić, ale przede wszystkim świadomość w jak wielu z nich krzywda ludzka odcisnęła piętno. Spotkanie z nim pozwala na zwiększenie świadomości tego, jak dużym zagrożeniem dla natury jest działanie człowieka, z jak wieloma skutkami mamy aktualnie styczność i jak temu przeciwdziałać.



Aleksander Ananienko

Bohater, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Pomimo nieobecności w mediach zgodził się na przylot do Polski, na specjalne zaproszenie biura podróży Aliena Tours. Opowie o wybuchu elektrowni w Czarnobylu i swojej akcji ratowniczej. Człowiek, o którym krążą legendy, da dowód na to, że jedna osoba może uratować świat w momencie, gdy wszyscy wstrzymują oddech.

W szczytowej formie

Uwielbienie do gór, pełne przygód i pasji. Tomasz Habdas - człowiek urodzony w górach, dla którego życiowym celem jest spędzanie czasu na wysokościach. Ma za sobą zdobycie najwyższych szczytów na każdym z kontynentów. Podróżnik i bloger, dla którego góry to magiczne miejsce, o którym może opowiadać bez końca. Im wyżej tym jest bardziej szczęśliwy, a swoją pasją do chodzenia po górach i ciekawostkami podzieli się w trakcie spotkania.

Jacek Jasiński

Archeolog, pasjonat podróży bocznymi drogami. Na równi z podróżowaniem kocha konie, których jest hodowcą. Zajmuje się organizacją rajdów konnych i wszelkimi zajęciami, które są związane z tymi cudownymi zwierzętami. Uprawia turystykę aktywną, świetnie radzi sobie z kajakami i samochodami terenowo-wyprawowymi, od czasu do czasu uprawia turystykę rowerową. Spotkanie z nim to dowód na to, że podróżować można na wiele sposobów, wystarczy zrobić ten pierwszy krok.

Jakub Juszyński

Uwielbia podróże małe i duże. Jego największą pasją jest schodzenie z wytyczonych szlaków, by móc zagłębić się w danym terenie, kulturze i smakach. Z podróży przywozi ciekawe zdjęcia, wspomnienia i moc wrażeń.

Konkurs ITAKI

Podsumowaniem Twojej wycieczki po TT Warsaw będzie wzięcie udziału w konkursie biura podróży ITAKA "Wygraj wczasy dla dwóch osób na Malediwach", czyli podróż dla 2 osób na niewielką tropikalną wysepkę, na której palmy kokosowe oceniają białe plaże a rafa koralowa otacza turkusową lagunę.

21.11 – DZIEŃ BRANŻOWY

22-23.11 – WSTĘP DLA WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH

