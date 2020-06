W Bańce. Jedyny w Polsce nocleg pod gwiazdami. Niedaleko Warszawy prześpicie się jak w bajce

Wyobraźcie sobie, że leżycie w wygodnym łóżku, nad wami piękne, gwieździste niebo, a do tego cisza, spokój i brak komarów. Brzmi jak coś nieprawdopodobnego, a jednak. W Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, z dala od zgiełku miasta, powstało jedyne takie miejsce na mapie Polski. Nazywa się „w Bańce” i znajduje się godzinę drogi samochodem z Warszawy. Obiekt oferuje noclegi w luksusowych, przezroczystych namiotach w kształcie bańki mydlanej.

- Ronald jest podróżnikiem mieszkającym w Szwajcarii. To właśnie tam zaczerpnął inspiracji przebywając w takich bańkach. Później sam zaprojektował bańki, które możemy tutaj wynajmować – wyjaśnia Magdalena Wojtowicz, zarządca obiektu.

Pomysł na takie miejsce zrodził się w głowie Ronalda Dobroszka, syna Henryka, do którego należy teren.

W ofercie noclegowej do wyboru mamy dwie bańki. Pierwszą z nich jest Bitcoin , czyli bańka, która jest częściowo przezroczysta i położona nad stawem. Druga z kolei to Zen – całkowicie przezroczysta, umiejscowiona wśród drzew i krzewów. Dzięki temu w pełni zachowana jest prywatność.

- Tutaj znajdziemy to, czego brakuje nam – ludziom mieszkającym w mieście – mówi z uśmiechem Magdalena Wojtowicz.

Noc w przezroczystych namiotach w kształcie kuli to idealna propozycja na spędzenie weekendu poza Warszawą, oderwanie się od miejskiego zgiełku. Można też zrobić komuś niespodziankę, nawet w tygodniu prosto po pracy zabierając w to wyjątkowe miejsce.

„W Bańce” powstało w ramach coraz popularniejszego trendu jakim jest „glamping”. Słowo to pochodzi od połączenia dwóch słów: „glamourous’” oraz „camping”. W skrócie - życie pod namiotem w luksusie.

Obydwa "pokoje" oddalone są od siebie, żeby goście wzajemnie sobie nie przeszkadzali. W bańkach znajdują się dwuosobowe, wygodne łóżka. Na wypadek zimnej nocy, do dyspozycji są specjalne koce podgrzewające i kaloryfery. W każdej bańce znajdują się także teleskopy, które umożliwią obserwowanie gwiazd z bliska. Co więcej, można także podziwiać piękny wschód słońca, bez opuszczania namiotu.

Można tutaj odpocząć wśród natury. Jest spokój, cisza. Nie słychać aut. Jesteśmy praktycznie na odludziu, wśród Wzniesień Łódzkich. Można przejść się do lasu, usiąść przy stawie. Można przyszykować posiłek w domku letniskowym, na tarasie napić się szampana, zrelaksować się na hamaku czy leżaku, poczytać książkę, posłuchać audiobook'a, a nawet skorzystać z jacuzzi, które także przygotowane jest dla gości – opowiada Magdalena.

„W Bańce” to nie tylko nocleg w przezroczystej kopule.

- Ceny różnią się w zależności od terminu, w tygodniu są niższe, w weekendy wyższe – wyjaśnia Magdalena. – Na razie planujemy być otwarci do 30 września. Wszystko tak naprawdę zależy od pogody

Noc w takim miejscu nie należy do najtańszych, kosztuje od 350 do 500 zł za dobę. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16, a kończy następnego dnia o 11.

OGÓLNE WRAŻENIE

Osobiście jestem zachwycona tym miejscem. Można w spokoju spędzić czas zarówno z ukochaną osobą, jak i przyjaciółką. Każdemu przyda się trochę odpoczynku, a w takich okolicznościach przyrody relaks jest jeszcze przyjemniejszy. Co więcej, nie ma większego znaczenia, na jaką pogodę trafimy, bo nawet podczas deszczu, noc w bańce będzie fajnym przeżyciem. Trudno doszukiwać się tutaj minusów… Jeśli komuś nie przeszkadza dojazd, to powinien wrócić stamtąd zadowolony i zrelaksowany. Na koniec warto dodać, że jest to miejsce przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

W Bańce - ADRES, JAK DOJECHAĆ:

Dąbrowa 22,

92-701 Nowosolna

www.wbance.pl

