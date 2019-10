W ciągu niecałych 2 miesięcy straciła 9 kilogramów! Chesz wiedzieć jak to osiągnęła?

Klub Fitness 5 zaproponował Wiolecie metamorfozę, która miała trwać niecałe 2 miesiące. Pierwsza wizyta w klubie wiązała się z indywidualnym spotkaniem z trenerką Hanią podczas którego dokonano analizy składu ciała i zmierzono obwody Wioli. Następnym krokiem było przygotowanie planu treningowego.

Ustalony z Wiolettą plan treningowy zakładał autorski program Fitness 5. Podstawą jej treningu był rewolucyjny Trening EMS. Wioletta miała spotykać się z Hanią na ten trening 2x w tygodniu po 30 minut. (Czym jest trening EMS przeczytaj tutaj) – link do poprzedniego tekstu (https://warszawa.naszemiasto.pl/o-takim-treningu-na-pewno-jeszcze-nie-slyszeliscie/ar/c2-7350587)

Klub Fitness 5 nie jest typowym studiem EMS. To kameralny klub dla kobiet z 30-minutowym treningiem obwodowym i studio EMS w jednym. Wioletta miała także 1x w tygodniu przychodzić na interwałowy trening obwodowy na specjalnych maszynach fizjoterapeutycznych w Fitness 5.

Zgodnie z zaleceniami Wiola przychodziła do Studio 3x w tygodniu: 2x na trening EMS, 1x na trening obwodowy. Po miesiącu nastąpiła pierwsza kontrola wyników z trenerem. Widoczne były już efekty, które jeszcze mocniej zmotywowało Wiolettę. Ćwiczyła zatem dalej nie opuszczając praktycznie żadnego treningu.

“Trening EMS jest bardzo skuteczny. Jednakże jeśli połączymy go jeszcze z inną aktywnością oraz nawet z drobną zmianą nawyków żywieniowych to efekty są spektakularne!” - tłumaczy Trenerka Hania w Fitness 5 - “Trening obwodowy w Fitness 5 jest rodzajem treningu HIIT dlatego może trwać tylko 30 min i powoduje spalanie tkanki tłuszczowej nawet do 12h po treningu”.

Po niecałych 2 miesiącach nastąpił koniec ustalonego programu. Trenerka Hania dokonała ponownych pomiarów i analizy składu ciała. Wioletta była przeszczęśliwa z rezultatów: waga -9,1 kg. Przede wszystkim jednak mniejsze obwody łącznie o 26 cm (talia -8 cm, biodra -9 cm, uda -6 cm, ramiona -3 cm).

Metamorfozę można zobaczyć na zdjęciach “przed” i “po”: piękna wyprostowana postawa, wcięcie w talii, podkreślone i podniesione pośladki. To wszystko w niecałe 2 miesiące dzięki skutecznemu treningowi EMS i treningowi obwodowemu. Ale przede wszystkim dzięki 100% zaangażowaniu Wioletty i to przy niewielkim nakładzie poświęconego czasu - tylko 1,5h tygodniowo na trening!

“Jesteśmy jedynym studio EMS tylko dla kobiet w Polsce” - mówi Mariusz Pięta, właściciel Fitness 5 - “oraz jednym z niewielu w Polsce gdzie poza EMS można także uzupełnić plan treningowy innymi aktywnościami. I to w cenie 1 karnetu! Trenujemy z kobietami już ponad 3 lata i doskonale wiemy jakie są ich potrzeby oraz oczekiwania. Nasze urządzenia i metody treningowe dobrane są z myślą o potrzebach naszych klientek.”

