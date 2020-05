W Ciechanowie odbył się koncert Kasi Kowalskiej. Sanepid nałożył 30 tys. zł kary

Ze względu na pandemię koronawirusa wprowadzono całkowity zakaz organizowania imprez masowych. Oznacza to, że od kilku tygodnie nie możemy uczestniczyć w żadnych koncertach, festiwalach czy eventach. Władze Ciechanowa znalazły sposób na umilenie czasu swoim mieszkańcom. W majówkę wystartowała cykl wydarzeń muzycznych "Koncertowanie pod blokami”. Założenie było takie, że zainteresowani będą mogli słuchać koncertów z okien i balkonów, ponieważ scena została umieszczona na otwartych przestrzeniach miejskich, między budynkami wielorodzinnymi. W ramach cyklu, 2 maja wystąpiła Kasia Kowalska. Wtedy okazało się, że chętnych do posłuchania koncertu jest wiele. Tłum mieszkańców ustawił się na terenie zielonym przed sceną.

- Dziś wymierzyłam karę w wysokości 30 tys. zł na gminę miejską Ciechanów. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem doręczenia. Dzisiaj decyzja została doręczona - powiedziała we wtorek PAP dyrektor ciechanowskiego sanepidu, Wiesława Krawczyk.

Poinformowała, że od decyzji o nałożonej karze przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni. "Kara została nałożona za nieprzestrzeganie w dniu 2 maja zakazu organizowania zgromadzeń ludności" – wspomniała szefowa ciechanowskiego sanepidu.

Dyrektor sanepidu dodała, że organizatorem, osobą prawną jest w tym przypadku gmina miejska Ciechanów. Jeszcze przed rozpoczęciem cyklu koncertów tamtejszy sanepid wydał negatywną rekomendację dla tych wydarzeń, argumentując swe stanowisko zagrożeniami zdrowotnymi.

Sanepid wadliwie ustalił organizatora”

Rzecznik prasowa Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska potwierdziła, że we wtorek wpłynęła tam decyzja wymierzająca gminie miejskiej karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł.

- Sanepid ocenił, iż na terenie pomiędzy blokami było ok. 100 osób, a ok. 50 znajdowało się w samochodach. Podkreślono, że podczas wydarzenia przestrzegano zachowania wymaganej odległości 2 metrów od siebie, ale odległości nie były zachowane, kiedy artystka poprosiła o podejście pod scenę przebywające tam osoby - napisała m.in. w stanowisku przesłanym PAP rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta.

Rybczyńska zaznaczyła, że wstępna analiza decyzji o nałożonej karze "wskazuje, że sanepid wadliwie ustalił organizatora tych wydarzeń, a co za tym idzie decyzja obarczona jest wadą prawną"

- W naszej ocenie działania sanepidu są wywołane presją medialno-polityczną, a nie rzetelną analizą wydarzenia (…). W związku z powyższym będziemy składać odwołanie od decyzji – stwierdziła w stanowisku rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta.