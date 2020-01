W ''czarnym punkcie'' w Wilanowie stanęła sygnalizacja świetlna. Skrzyżowanie było jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w stolicy

"Czarny punkt" Wilanowa z nową sygnalizacją

W ostatnich dniach drogowcy oddali do użytku sygnalizację świetlną u zbiegu ulic Drewny i Przyczółkowej. Jak podkreśla Zarząd Dróg Miejskich, miejsce to było jak dotąd jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w stolicy - piesi, aby przedostać się na drugą stronę ulicy, mieli do pokonania dwie szerokie jezdnie z intensywnym ruchem samochodowym. Również kierowcy skręcający do Powsina nie mieli łatwo, ponieważ musieli korzystać z niebezpiecznego lewoskrętu w ul. Przyczółkową.