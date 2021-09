W Galerii Mokotów stanęło naturalnej wielkości Lamborghini Sián z klocków LEGO. Model z 400 tys. elementów budowano prawie 9 tys. godz Martyna Konieczek

Od 26 września w Galerii Mokotów możecie oglądać naturalnej wielkości Lamborghini Sián zbudowane z klocków LEGO. Do złożenia modelu wykorzystano 400 tys. elementów, a trwało to ponad 8,5 tys. godzin. Samochód ma co do milimetra identyczne wymiary jak prawdziwe auto, działające światła i układ kierowniczy. Radzimy się jednak pospieszyć - model można oglądać tylko niecałe dwa tygodnie! Szczegóły poniżej.