Inspiracją dla najmłodszych do udekorowania pisanek stała się wiosna. Na Wyspie Wielkanocnej w Północnej nie brakuje dziecięcych dzieł sztuki, które zainspirowane są m.in. kwitnącymi kwiatami, zielonymi łąkami czy pączkami, które pojawiły się na drzewach, ale także różnego rodzaju zwierzakami, które kojarzą się z wiosną oraz Wielkanocą. Co ciekawe, aranżacja jest nie tylko do podziwiania - to jednocześnie wielki konkurs plastyczny.