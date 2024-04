W maju startują pokazy w Multimedialnym Parku Fontann. Kolorowe fontanny zatańczą w rytm przebojów zespołu ABBA

Prezentowaliśmy już niemal wszystkie warszawskie legendy, a teraz opowiemy historię, która wydarzyła się 50 lat temu. W 1976 roku do Warszawy zawitał słynny zespół ABBA by zarejestrować w studiu Telewizji Polskiej swój wyjątkowy koncert. Przeniesiemy się więc do lat siedemdziesiątych, do świata dyskotek i prywatek, na których królowały hity ikony muzyki pop, zespołu ABBA. To pokaz, który łączy pokolenia, bo każda generacja odkrywa ABBĘ na nowo - powiedział Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.