W parku Kępa Potocka zamieszkało 9 łabędzi. Mieszkańcy zbudowali płot, który ma zapewnić spokój ptakom

Łabędzia rodzina w bielańskim parku

W bielańskiej części Kępy Potockiej zadomowiła się łabędzia rodzina. Rodzice z siedmiorgiem dzieci pływają po stawie w samym centrum parku. Małe łabędzie budzą ogromną ciekawość spacerujących warszawiaków, a także czworonogów. Niestety nie wszyscy zachowują należytą ostrożność i dokarmiają zwierzęta. Apel do mieszkańców wystosował urząd dzielnicy:- Para łabędzi [...] za naszym pośrednictwem prosi mieszkańców o większy dystans od ich gniazda, więcej spokoju i niedokarmiane chlebem. Pewnie tak by nam powiedziały same, gdyby nie były nieme. Za jakiś czas sprawdzimy, jak na Bielanach bieleją małe łabędzie - czytamy facebookowy wpis Urząd Dzielnicy Bielany.

Mieszkańcy zbudowali płotek

Urzędnicy zwracają także uwagę na płotek, który powstał z chrustu i gałęzi zebranych w parku. To efekt spontanicznej akcji mieszkańców. Konstrukcja zostałą dodatkowo wzmocniona, żeby dłużej posłużyła nowym mieszkańcom i zapewniła im spokój w gnieździe.