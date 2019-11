W piątek otwarcie wiaduktu nad Marynarską. ZMID: Wydano pozwolenie na użytkowanie

fot. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Wszystko wskazuje na to, że jeden z najważniejszych etapów wieloletniego remontu ulicy Marynarskiej wreszcie dobiega końca. Choć budowa wiaduktu trwała do sierpnia (co i tak było znacznym przekroczeniem zakładanych terminów), przeprawa miesiącami czekała na wydanie pozwolenia na użytkowanie. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował, że otwarcie wiaduktu ma nastąpić już za kilka dni. Szczegóły w artykule poniżej.