W Polsce brakuje publicznych toalet – możesz to zmienić!

Łazienka w Łazienkach

Konkurs KOŁO już od 22 lat zachęca młodych architektów do projektowania w polskich miastach mikro obiektów z funkcją toalety publicznej. Tegoroczna edycja postawiła przed uczestnikami wyjątkowe zadanie. Partnerem konkursu są bowiem Łazienki Królewskie, które co roku odwiedzają ponad 3 miliony turystów z całego świata. Nietypowe miejsce wymusiło nietypowe podejście do projektowania – połączenie tradycji i poszanowania wartości zabytków z nowoczesnością i kreatywnością młodych architektów. Kluczowe jest też zastosowanie rozwiązań, które umożliwią dostęp do budynku wszystkim grupom odbiorców, w tym również odbiorcom o szczególnych potrzebach – osobom z niepełnosprawnością czy osobom starszym.

Oceniając prace zwracamy uwagę u projektujących na połączenie ich unikalnej wizji ze zrozumieniem kontekstu. Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce, w którym, ze względu na jego charakter i wartość historyczną, nie liczy się jedynie oryginalność i poprawność rozwiązań a wyczucie genius loci. Historia powinna stać się inspiracją do kreatywnego dialogu z otoczeniem przy użyciu współczesnych środków wyrazu architektonicznego – komentuje Marta Sękulska-Wrońska, Prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek kapituły sędziowskiej 22. Konkursu KOŁO

Wpłyń na przestrzeń miejską

Firma Geberit, organizator konkursu, co roku nawiązuje współpracę z innym polskim miastem czy instytucją, i przypomina o tak ważnym temacie, jak toalety publiczne w przestrzeniach miejskich. Najlepsza ze zgłoszonych prac, otrzymuje Grand Prix w wysokości 20 000 PLN i ma szanse na realizację przez partnera konkursu. Stało się tak choćby w przypadku projektu Pawilonu Plażowego w Warszawie, który od lat jest jedną z ulubionych nadwiślańskich przestrzeni letnich, pełniąc jednocześnie bardzo ważną funkcję jednej z niewielu toalet publicznych po tej stronie Wisły. Konkurs jest więc nie tylko wielką szansą dla młodych architektów. Poprzez internetowe głosowanie daje mieszkańcom realną możliwość wpłynięcia na otaczającą ich tkankę miejską.

- Wybierając najlepsze projekty zawsze staramy się, by były one dla mieszkańców czymś więcej – placem zabaw dla dzieci, punktem informacyjnym, stojakiem na rowery, przestrzenią kreatywną lub po prostu miejscem, przy którym przyjemnie spędza się czas. Nie możemy jednak zapominać o znaczeniu ich podstawowej funkcji – toalety publicznej. Dzisiejsze czasy uświadamiają nam z ogromną siłą, jak ważna jest dla nas higiena i przede wszystkim dostęp do niej w przestrzeni miejskiej, o który w dalszym ciągu nie jest łatwo. Chcemy współtworzyć miejsca, które zostaną z ludźmi na dłużej, pełniąc szereg istotnych funkcji. Stawiamy przy tym wszystkim na dobre wzornictwo i funkcjonalną architekturę. Nad jakością prac czuwają wybitni specjaliści. W jury naszego konkursu od lat zasiada prof. Ewa Kuryłowicz. Jurorem jest również Robert Konieczny – zaznacza Przemysław Powalacz, Prezes Geberit Polska, do którego należy marka KOŁO.



Wszystkie prace zgłoszone w ramach 22. Konkursu KOŁO znajdują się na stronie www.konkurskolo.pl/projekty.

Każdy może oddać głos na najlepszy projekt codziennie, do 12 czerwca. Oprócz konkursu głównego, w którym projekty są oceniane przez jury, przyznana zostanie również nagroda internautów.