W Radości z radością. Druga edycja biegu

W malowniczej dzielnicy położonej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego odbył się już po raz drugi Bieg z Radością. Tytułowa radość towarzyszy uczestnikom i organizatorom imprezy na każdym kroku i zapewniamy, że udziela się każdemu, kto się na niej pojawi.

Biegacze mają do wyboru dwa dystanse: 5 lub 10 km. Ich bliscy, oprócz kibicowania, podczas rodzinnego pikniku mogą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, spróbować swoich sił na ruchomej ściance wspinaczkowej, w piłce nożnej, wziąć udział w konkursach albo skosztować słodkości w strefie food trucków. Na terenie salonu Toyota Radość w ten jeden dzień wyrasta całe miasteczko wypełnione po brzegi mocą atrakcji dla każdego.

- Zorganizowany przez nas, 2. Bieg z Radością, ma szerzyć pozytywną energię i zarażać nią innych. Jako organizatorzy imprezy chcielibyśmy radością dzielić się z osobami potrzebującymi pomocy. Dlatego część dochodu z każdego zakupionego pakietu startowego zostanie przekazana na 3-letnią Natalkę - podopieczną Fundacji Polsat – powiedziała Maja Kleszczewska, Prezes Toyota Radość. – Warto pomagać, warto wspierać, a razem możemy więcej. W naszych działaniach przyświeca nam idea „osiągania niemożliwego”. Chcemy również wspierać lokalną społeczność. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Mam nadzieję, że się nam to udaje. Radujmy się!

O sukcesie imprezy z radością mówił burmistrz. – Ten bieg staje się głównym wydarzeniem w naszej dzielnicy z czego jestem niezmiernie dumny. I witam serdecznie wszystkich uczestników imprezy w Wawrze – idealnym miejscu do uprawiania aktywności fizycznej. Zapraszamy, by trenować u nas, w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, by wyniki były lepsze co roku – podkreślił Norbert Szczepański, Burmistrz Dzielnicy Wawer.

Podczas wydarzenia, usłyszeliśmy o inwestycjach, które powstają na terenie Wawra. – Jestem niezmierny dumny z tego, że jako Toyota Bank i Toyota Leasing możemy wspierać tak wspaniałe idee, przyczyniające się do popularyzacji biegów w Warszawie. Cieszę się, że jesteśmy partnerem Dealera Roku 2018 Toyoty Radość. W przyszłym roku będą Państwo mogli skorzystać z oferty nowej marki, jaka się tutaj buduje – Lexusa – dodał Bogdan Grzybowski, prezes Toyota Bank Polska – Głównego Sponsora.

Sportowe zmagania

W 2. Biegu z Radością wzięło udział ponad dziewięćset osób. Na dystansie 5 km zwyciężył Filip Babik z czasem: 00:15:15, a z kobiet najszybsza była Magdalena Bubeła z czasem 00:20:15. W biegu na 10 km zwyciężył Aleksander Wiącek z czasem: 00:32:20, a z pań najszybsza była Eliza Galińska, która osiągnęła czas: 00:39:01.

W biegu na krótszym dystansie pobiegł aktor, Mikołaj Roznerski – Przyjaciel TOYOTA Radość. – Polecam wszystkim tą imprezę! To jest Bieg z ogromną radością, ale przede wszystkim pomoc dla 3-letniej Natalki – mówił. – Trenuję dużo na co dzień, więc dystans 5 km to był dla mnie „pikuś”. Biegłem truchcikiem, ale jestem z siebie bardzo zadowolony (śmiech).

Na imprezie pojawili się również: Leszek Baraniewski - Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wawer, Jacek Wiśnicki - Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wawer, Małgorzata Nawrocka - Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc - Prezes Fundacji Polsat, Stanisław Janowski – prezes Telewizji Polsat – patrona medialnego Biegu, Anna Krakowiak i Grzegorz Traczewski, Dziennikarze Meloradio – patrona medialnego wydarzenia, Maciej Dowbor – Gwiazda Polsatu oraz Partnerzy wydarzenia.

Transmisja na żywo

Po raz pierwszy w historii imprezy zdecydowano się na utworzenie plenerowego studia telewizyjnego. – Polsat relacjonował bezpośrednio wydarzenia biegowe. W wejściach „na żywo” można było zobaczyć relacje z naszej imprezy, rozmowy z jej uczestnikami i partnerami, a przede wszystkim transmisję programu #JESTEŚMYDLADZIECI - mówi Justyna Janiszewska, Koordynator 2. Biegu z Radością.

- Bardzo się cieszymy, że jako telewizja Polsat możemy wspierać takie inicjatywy. Biegliśmy dla Natalki. To super ważna rzecz i dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu – powiedział Stanisław Janowski, Prezes Telewizji Polsat.

O tym, jak będzie wyglądać 3. Bieg z Radością organizatorzy nie chcą na razie mówić i podkreślają, że ich działania promujące aktywność sportową trwają przez cały rok. - Nie chcemy wychodzić przed szereg i mówić co będzie w przyszłym roku, ale sądzę że po sukcesie 2. edycji biegu spełnimy nasze marzenia, by sportowe emocje stały się tradycją i będziemy organizować Bieg z Radością co roku. Sportowo działamy nie tylko podczas wydarzenia. W każdą środę organizujemy bezpłatne treningi biegowe z profesjonalnym trenerem. Zapraszamy wszystkich biegaczy, niezależnie od wieku czy stopnia zaawansowania - dodaje Justyna Janiszewska, koordynator 2. Biegu z Radością.

O bohaterach 2. Biegu z Radością

Tegoroczną bohaterką, podopieczną Fundacji Polsat była 3-letnia Natalka, która choruje na zespół Aperta, uwarunkowany genetycznie zespół wad wrodzonych powodujący m.in. zniekształcenia kości twarzy i czaszki czy zrośnięcia paluszków u rąk i nóg. Natalka pojawiła się na biegu i pobiegła do swojego taty w duecie z Maciejem Dowborem. Dziewczynka rozpoczęła bieg na 5 km. - Jest dzielną wojowniczką - mówiła jej mama. Zbiórka na rehabilitację i operacje dziewczynki trwa nadal.

W Radości pojawił się także drugi podopieczny Fundacji Polsat - Błażej poruszający się na rowerze po tym, jak uległ wypadkowi w podwarszawskim Józefowie. Jego energia i chęć do życia zarażały innych biegaczy – Błażej pokonał rowerem zarówno dystans 5, jak i 10 km.