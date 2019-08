W środę wielka akcja policji "Prędkość". Do końca długiego weekendu wzmożone kontrole w całym kraju

"Nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, ale policjanci zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem" - przestrzegają funkcjonariusze i zapowiadają, że kierowcy, którzy zostaną złapani na rażącym przekraczaniu prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi - łącznie z utratą prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym.

Wzmożone kontrole przez cały długi weekend

Środowa akcja to wstęp do działań prewencyjnych "Sierpniowy weekend", w ramach których od 15 do 18 sierpnia policja będzie prowadzić wzmożone kontrole drogowe na głównych ciągach komunikacyjnych.