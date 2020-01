W Warszawie brakuje maseczek. Loty do Chin zawieszone. Panika z powodu koronawirusa

Epidemia koronawirusa z Wuhan dotarła do Warszawy. Choć jak na razie, jedynie w medialnych doniesieniach i plotkach. Mimo że na ulicach trudno spotkać jeszcze osoby korzystające z antywirusowych maseczek, to w aptekach i hurtowniach już dziś brakuje tych akcesoriów. Wszystko za sprawą strachu przed nowym koronawirusem.

Epidemia zidentyfikowanego w Chinach nowego koronawirusa spowodowała już panikę na lotniskach i mediach. Warszawiacy rzucili się także na poszukiwanie maseczek. Dzwonimy do kilkunastu aptek w Warszawie. Telefon podnosi zaledwie kilka. Wszędzie, gdzie pytamy, maseczek już nie ma. - [i]Nie ma i na razie nie będzie. W hurtowni nawet nie ma[/i] - informuje farmaceutka na Służewcu. W aptece na Woli słyszymy pytanie, czy to nie my dzwoniliśmy właśnie przed chwilą. Telefony w tej sprawie dosłownie urywają się. Postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła, czyli u firmy, która zaopatruje apteki. Tu również widać pokłosie medialnych doniesień. - Zapotrzebowanie wzrosło dziesięciokrotnie, łączymy to ze strachem przed koronowirusem - mówi Sybilla Walczyk, rzecznik prasowy grupy Neuca, której jedna ze spółek produkuje maseczki. Jak twierdzi, wkrótce może dojść do sytuacji, w której maseczek zwyczajnie zabraknie.

Odwołane loty do Chin Epidemia spowodowała już panikę na lotniskach. Część linii lotniczych rezygnuje z tras do Chin. Postępowanie w przypadku lotów zależne jest od poszczególnych sieci. LOT w przeciwieństwie do British Airways, Lufthansy czy United Airlines jeszcze niedawno deklarował, że póki co, nie zawiesi lotów do państwa środka. Obecnie, z polskim operatorem nie polecimy do Państwa Środka przynajmniej do 9 lutego. Loty zawieszają również KLM i Airfrance.

- Jestem w stałym kontakcie z prezesem PLL LOT. Do 9 lutego 2020 r. zawieszamy loty z Polski do Chin - powiedział w piątek wicepremier Jacek Sasin.

W ślad za liniami lotniczymi idą też biura podróży. - Na chwilę obecną anulowaliśmy wszystkie wycieczki do połowy marca. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc będziemy ją obserwować. Na ponad 30 dni klienci będą informowani o anulacji -mówi rzecznik Rainbow Tours Edyta Romanowska i dodaje, że w razie anulowania wycieczek, podróżnym będą oferowane inne kierunki lub zwrot wpłaconych pieniędzy.

Producenci masek nie mogą jednak narzekać na straty. Korzystają nie tylko dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na ich produkty. Notowany na giełdzie krakowski Mercator Medical notuje pokaźne wzrosty. W ciągu ostatnich pięciu dni akcje firmy skoczyły z niecałych 8 złotych do prawie szesnastu. Podobnie, wzrost zanotowała także wspomniana Neuca. Akcje grupy wzrosły z poziomu 371 złotych z początkiem stycznia do 391 złotych. A zyski dla potencjalnych użytkowników? Jeśli już chorujemy, maseczka może zapobiegać częściowo rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Dotyczy to rzecz jasna, nie tylko korona wirusa, ale także innych chorób, jak na przykład zwykła grypa. Jeśli jednak planujemy chronić samych siebie przed zarażeniem, takie działanie może być kompletnie nieskuteczne.Jednorazowe maseczki chirurgiczne ochronić nas mogą zaledwie przez kilka do kilkunastu minut. Ich skuteczność zależy, między innymi od tego, czy będą one mokre. Wilgotność obniża ich skuteczność. -– Jeżeli jesteśmy chorzy to zakładamy maseczkę, by nie zarażać. Ludzie zdrowi nie muszą chodzić w maseczkach. Pamiętajmy o higienie – zaapelował na antenie TVP minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Dużo ważniejsze od masek mogą okazać się podstawowe zasady higieny. - Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu - informuje Główny Inspektorat Sanitarny.