W Warszawie działa pierwsze izolatorium dla bezdomnych. Są też inne punkty pomocy dla potrzebujących

Noclegownia dla kobiet i autobus dla bezdomnych

Miasto uruchomiło również nową noclegownię przy ul. Kaczorowej (dla 100 osób, w tym 20 kobiet). Jest tam 10 pokoi, wyżywienie oraz możliwość umycia się i otrzymania nowej odzieży. Dodatkowo po Warszawie jeździ autobus – Mobilny Punkt Poradnictwa - wydający codziennie ok. 350 porcji żywnościowych. Osoby bezdomne w Mobilnym Punkcie otrzymają także jednorazowe maseczki ochronne, a od przyszłego tygodnia do ich dyspozycji będzie 1000 maseczek wielokrotnego użytku. - Już w marcu przekazaliśmy do 20 organizacji, opiekujących się bezdomnymi, środki ochrony. Wkrótce zostanie do nich skierowana kolejna darowizna. Personel, pracujący bezpośrednio z osobami bezdomnymi, ma możliwość przeprowadzania bezpłatnych testów - informuje stołeczny ratusz.