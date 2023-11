W Warszawie mieści się słynna Plebania Ojca Mateusza. Tak wygląda piękny świdermajer na stołecznym osiedlu Michał Mieszko Skorupka

Spora część fanów popularnego serialu "Ojciec Mateusz" jest przekonana, że zdjęcia do ich ulubionej produkcji powstają głównie w Sandomierzu. W pięknym miasteczku położonym w województwie świętokrzyskim kręcone są jednak przede wszystkim ujęcia plenerowe, zaś większość scen we wnętrzach realizowana jest w Warszawie i okolicach. Mowa m.in. o kościele, gabinecie biskupa, komendzie oraz charakterystycznej plebani. Ta ostatnia to w rzeczywistości Willa Flirtówka - klimatyczny świdermajer usytuowany w stołecznym Wawrze.