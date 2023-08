W Warszawie otwarto kawiarnię Harry'ego Pottera. Pierwszy lokal w potterowskim stylu w stolicy. Tutaj magię poczują nawet mugole Martyna Konieczek

Warszawiacy nareszcie mają okazję, by choć na chwilę przenieść się w świat magii i czarodziejstwa rodem z Harry'ego Pottera. Na Woli otworzyła się pierwsza w stolicy kawiarnia nawiązująca do kultowej serii przygód o słynnym czarodzieju. Lokal, którego wnętrze wygląda jak jeden z czterech pokojów wspólnych domów Hogwartu, zaprasza na pyszną kawę - np. "Espresso Patronum" - oraz nietypowe smakołyki m.in. Tiarę Przydziału, która od razu przydzieli Was do odpowiedniego domu w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Szczegóły poniżej.