W Warszawie powstał wymiennik nasion. ,,Każdy może uwalniać rośliny, zamknięte w kapsule czasu"

W ogrodzie Służewskiego Domu Kultury pojawił się drewniany pojemnik ze szklanymi słoiczkami. To wymiennik nasion, w którym przechowywane są nasiona roślin, opatrzone instrukcją, wskazującą, kiedy i jak należy je wysiać. Wymiennik ma charakter społeczny. - Może z niego w dowolnej chwili skorzystać każdy, kto chce oddać lub też pobrać i wysiać nasiona. Zachęcamy, by korzystać z wymiennika nasion i uwalniać rośliny, zamknięte w kapsule czasu - informuje Zarząd Zieleni w Warszawie. Instalacja powstała w ramach projektu Zieleń i kropka lokalnie realizowanego przez Fundację Alter Eko.

Darmowe nasiona kwiatów

To nie pierwsza tego typu akcja stołecznych ogrodników. W siedzibie zarządu przy ul. Kruczej 5/11D pojawił się Bankomat Nasion, z którego każdy mieszkaniec może pobrać wybrane nasiona kwiatów, np. maku pospolitego, rumianku, chabru czy maciejki. - Wystarczy wziąć jedną miarkę, znaleźć miejsce do wysiewu, posiać, podlać i czekać aż np. Eszolcja Kalifornijska lub Onętka Kosmosu wykiełkują. Polecamy i zapraszamy do nas - zachęca Zieleń Warszawska. Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Więcej o akcji przeczytasz TUTAJ.