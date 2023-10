W Warszawie powstało miniaturowe miasteczko dla dzieci. Tu najmłodsi mogą zostać m.in. profesjonalnymi instruktorami fitness Martyna Konieczek

Miniaturowy klub fitness, a także możliwość wcielenia się w role zawodowe, takie jak trener fitness, fizjoterapeutka czy dietetyk - to wszystko czeka na najmłodszych w miasteczku miniciti

W Centrum Praskim Koneser powstał innowacyjny projekt dla dzieci - miniciti. To edukacyjne miasteczko, którego młodzi mieszkańcy mogą podjąć się różnorodnych ról zawodowych, wykonywanych w codziennym życiu przez dorosłych. Na najmłodszych czeka m.in. miniaturowa wersja prawdziwego klubu fitness. Znajdą tu nie tylko dostosowany do wieku sprzęt do ćwiczeń, ale także nowoczesne, sportowe atrakcje. Szczegóły poniżej.