W Warszawie powstanie najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w kraju. Inwestycja za 300 milionów złotych

Najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w kraju powstanie na Annopolu

Budowa zajezdni tramwajowej na Annopolu planowana jest w Warszawie już od lat 60. Na jej realizację nie pozwoliły zamierzchłe problemy - na przełomie lat 60. i 70. tramwaje w stolicy zagrożone były likwidacją. Pozbywano się wówczas wielu tras m.in. na Żelaznej, Powązkowskiej, Radzymińskiej i na Młociny. Z czasem usunięto też trasę do Wilanowa. W rezultacie budowa nowej zajezdni nie była priorytetową inwestycją. Współcześnie staje się jednak coraz bardziej potrzebna. Budowa nowych tras (do Winnicy, do Wilanowa, w ul. Kasprzaka) i zamówienia na nowe pojazdy szynowe (wkrótce w Warszawie ma pojawić się 123 kolejnych tramwajów) to główne argumenty za budową nowej zajezdni.