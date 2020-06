W Warszawie powstanie rondo im. WOŚP. Radni podjęli decyzję

- Mamy to! Rondo im. WOŚP [Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy] w Warszawie. U zbiegu ulic Płaskowickiej i Reontegena. Rada Warszawy podjęła decyzję - poinformował wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz. Z inicjatywą nadania nazwy WOŚP jednemu z miejsc w stolicy wystąpił Grzegorz Gruchalski, szef Warszawskiego Forum Samorządowego. Jak pisaliśmy w styczniu, miała to być ulica lub skwer.

- W naszym odczuciu należy uhonorować tę wspaniałą imprezę, która przyczynia się do niezbędnej pomocy potrzebującym oraz promuje wiedzę o zdrowiu. WOŚP to cała rzesza wspaniałych ludzi, od organizatorów, przez wolontariuszy, kończąc na darczyńcach. Orkiestra to również wspaniała idea, w której centrum jest człowiek i jego zdrowie – wyjaśnia wtedy Grzegorz Gruchalski.