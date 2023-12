W Warszawie rozdano setki choinek! Tak było na Wielkim Świątecznym Spotkaniu na Woli

Świąteczne spotkanie na Woli. Rozdano kilkaset choinek!

Wyjątkową atrakcją były rodzinne warsztaty ubierania choinek, gdzie każdy mógł stworzyć swoje niepowtarzalne dzieło świąteczne. Ponadto, goście mogli cieszyć się delikatną muzyką w tle, świątecznym nastrójem oraz udziałem w rodzinnych marszach nordic walking.

Nie zabrakło również wyjątkowej inicjatywy - rozdawania choinek dla uczestników, którzy mogli zabrać je ze sobą do domów. Do rozdania było około 200 drzewek, co z pewnością dodatkowo zmotywowało uczestników do aktywnego udziału.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. "Świąteczny Piknik" na Woli okazał się doskonałą okazją do spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze, delektowania się świątecznymi atrakcjami i uczuciem wspólnoty. Już niedługo na naszym portalu znajdziecie fotorelację, która przeniesie Was w magię tego wyjątkowego dnia.