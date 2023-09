W Warszawie stanął Przystanek Zdrowie. Jest wyposażony w automatyczny defibrylator i ekran z treściami prozdrowotnymi

Przystanek Zdrowie zlokalizowany jest przy ul. Rakowieckiej (Wiśniowa 01). Punkt został stworzony przez AMS i Urząd Dzielnicy Mokotów przy współpracy z firmą HS Medical. To już kolejne miejsce z defibrylatorem na mapie Warszawy.

Nieustająco dbamy o poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych w naszym mieście. Cieszymy się, że takich miejsc z dostępem do ratującego życie systemu AED na Mokotowie, jak i w całej Warszawie jest coraz więcej. Ich lokalizacje można znaleźć na stronie warszawa19115.pl. Zachęcamy do udostępniania do publicznej informacji innych lokalizacji tych urządzeń - mówi burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski.