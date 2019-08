W Warszawie trwa seria darmowych spektakli teatralnych w plenerze. Teatr uliczny jeszcze do końca wakacji [ZDJĘCIA]

Trwa seria spektakli plenerowych w Warszawie

Tego lata warszawiacy mogli zobaczyć w sumie aż 49 przedstawień. W lipcu aktorzy wystąpili na placu Konstytucji, a w sierpniu grają na scenie Och-Grójeckiej 65. W niedzielę 18 sierpnia 2019 r. można było zobaczyć sztukę PRZEBIERANKI, skierowaną do rodziców i dzieci w wieku 1-3 lata. - Nieprezentowany dotąd w Warszawie spektakl Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie – PRZEBIERANKI. To przedstawienie inicjacyjne, zapraszające małego widza do odkrywania własnego ciała oraz do odkrywania rzeczy, ubrań, które na różne części ciała można zakładać - czytamy w opisie spektaklu. My też tam byliśmy. Zobacz, jak wygląda spektakl w ramach cyklu "Gramy całe wakacje!". Kliknij zdjęcie, aby rozpocząć przegląd zdjęć.