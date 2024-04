W Warszawie zakwitły japońskie wiśnie. To prawdziwa gratka dla spacerowiczów. W różowy raj zmienił się m.in. plac Kasztelański

Wiśnie japońskie w Warszawie. Drzewka to autentyczne dary z Japonii

Warszawiacy uwielbiają wiosną podziwiać japońskie wiśnie. Tysiąc drzewek sakury stolica otrzymała w 1995 roku od mieszkańców prefektury Hokkaido, z dedykacją "by naród polski czerpał energię życiową z piękna kwiatów symbolizujących Japonię". Rośliny zostały posadzone w różnych miejscach Warszawy i okolic m.in. w ogrodach Zamku Królewskiego i na Skarpie Podzamcza. - Niestety, spora część z otrzymanych drzewek nie utrzymała się długo. Winę za to ponosił nasz klimat, znacznie ostrzejszy niż na Hokkaido. W 1997 roku część drzewek trafiła do Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk - przekazuje Ogród Botaniczny PAN.