W Warszawie zaprezentowano nowy, bojowy wóz. PGZ świętuje Dzień Borsuka

- Jeżeli chodzi o ciekawostki dotyczące naszego pojazdu to są to zdecydowanie jego ogromne możliwości pokonywania przeszkód wodnych oraz akwenów. Nasz pojazd potrafi dokonywać każdego manewru w wodzie, może to być pływanie do tyłu, na boki oraz obracanie się niemalże w miejscu - wskazał Patryk Kraszewski z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Huta Stalowa Wola S.A. - Dodatkowo to, co wyróżnia nasz pojazd to to, że może on prowadzić skuteczny ogień w trakcie pływania. Kolejnym atutem Rosomaka jest jego wieża oraz efektory na nim się znajdujące.