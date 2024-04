W Wawrze powstanie integracyjny plac zabaw. Z nowej inwestycji skorzystają dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnościami

W Wawrze powstanie nowy integracyjny plac zabaw

Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Derkaczy powstanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Ta wawerska szkoła to placówka, w której uczą się osoby do 24. roku życia, a w szczególnych przypadkach do 25. roku życia. Ze sprzętu będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i inni zainteresowani. Od początku roku teren szkoły jest otwarty, a od kwietnia aż do godz. 21.