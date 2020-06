W Złotej 44 powstał luksusowy apartamentowiec na 36. piętrze. Tak wygląda w środku

Ponad 172 m2 przestrzeni z widokiem na zachodnią i północną, nowoczesną stronę Warszawy, przestronny salon, jadalnia i kuchnia oraz trzy sypialnie to wnętrze apartamentu 363. na trzydziestym szóstym piętrze Złotej 44. W jego wnętrzu znalazły się m.in. ręcznie wykonane meble tapicerowane projektu Josefa Hoffmana oraz Jaimea Hayona z rodzinnej firmy Wittmann, nieopodal Wiednia. Są też polskie akcenty - szklane elementy produkcji Krosna, projektu Karima Rashida. Cały projekt aranżacji uzupełniają niezwykle oryginalne i szlachetne obiekty Oskara Zięty. Stalowe lustra Tafle i Ronda powstały w technologii FiDU, która nazywana technologią przyszłości wykorzystuje jeden materiał i sto procent recyclingu.

- Aranżacja apartamentu 363. to niepowtarzalne wzornictwo mebli, oraz dekoracyjne detale wykonane z naturalnych materiałów: stali, szkła i płótna. Harmonizują kształtem, wzorem i kolorem. Ich ponadczasowa prezencja i wyważona elegancja świetnie korespondują z surowymi elementami konstrukcyjnymi apartamentowca. Tu każdy szczegół ma sens - mówi Agnieszka Piętera, Prezes Zarządu Studia Aksonometria. Wszystko to z niesamowitym widokiem na miasto.

Dzięki wyjątkowej aranżacji autorstwa Aksonometrii i Oskra Zięty apartament 363. to przestrzeń z charakterem, która zamknięta w luksusowym apartamentowcu stanowi idealne miejsce by nazwać je domem.

Sauna, basen, kino i taras

Przypomnijmy, że mieszkańcy Złotej 44 mogą korzystać także z przestrzeni wspólnej o pow. 1800 m2. To między innymi sauna, siłownia, basen o długości 25 metrów, kino z symulatorem gry w golfa, a także 400 m2 taras i jacuzzi pod gołym niebem. To najwyższy budynek mieszkalny w Unii Europejskiej projektu światowej sławy architekta Daniela Libeskinda. Jest to także pierwszy wieżowiec w Polsce z fasadą wykonaną w technologii trójszybowej, która między innymi eliminuje hałas dobiegający z zewnątrz.